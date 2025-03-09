Esad'ın kuzeni Mahluf, Giyas Delle'yi hedef aldı

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Devrik rejimin lideri Başşar Esad'ın kuzeni Rami Mahluf, Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenleyenleri hedef alarak "Niye bu masum sivilleri sizinle birlikte bu işe soktunuz? Paraları siz aldınız, halkımıza ise kan, aşağılama ve açlık verdiniz." ifadelerini kullandı.

Esad'ın kuzeni Mahluf, Lazkiye ilinde yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Mahluf, paylaşımında, güvenlik güçlerinin operasyonları sırasında bölgede çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini iddia ederek, olayların başlamasından devrik rejim generali Giyas Delle'yi sorumlu tuttu.

Lazkiye'de 6 Mart'ta devrik rejim unsurlarının, güvenlik güçlerine pusu kurup 11 güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle büyüyen çatışmaların planlayıcısı olarak bilinen Delle'yi hedef alan Mahluf, Delle ve beraberindekilere "Ne yaptınız halkımıza? Bizim halkımızın kanıyla mı ticaret yaptınız? Güvenlik görevlilerine yaptığınız her şeyin ardından, bu kadar sert bir tepki beklemediniz mi? Niye bu gariban sivilleri sizinle bu işe soktunuz? Paraları siz aldınız, halkımıza ise kan, aşağılama ve açlık verdiniz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Devrik rejimin lideri Beşşar Esad'ı da hedef alan Mahluf, şunları kaydetti:

"Sayın kaçan Başkan ülkeyi yok ettin, böldün, orduyu ve ekonomiyi tahrip ettin, halkı aç bıraktın, yetmez mi? Üstüne bir de paralarla kaçtınız, o paralar halka dağıtılabilseydi ne aç kalırdı ne de yoksul. Bugün, etrafınızdakiler gelip bu aptalca hareketle, devletin yıkılmaması için gençlerini feda eden bu topluluğu yok etmeye çalışıyor. Bu gençlerin kanı, hepsi sizlerin boynunuzda."

LAZKİYE'DEKİ OLAYLAR



Suriye'de devrik Beşşar Esad rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri, Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

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Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basına ve sosyal medyaya bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

Suriye Savunma Bakanlığı, 6-7 Mart'ta askeri ve güvenlik operasyonları sırasında yaşanan olası ihlalleri soruşturmak ve sorumluları yargılamak üzere acil durum komitesi kurulduğunu duyurmuştu.

Komitenin, operasyonlar sırasında komutanlık talimatlarına uyulup uyulmadığını titizlikle inceleyeceğinin belirtildiği açıklamada, ihlal tespit edilen durumlarda sorumluların askeri mahkemeye sevk edileceği belirtilmişti.

ŞARA'DAN UYARI



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti.

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Şara, bölgedeki güvenlik güçlerini devrik rejim unsurlarına hızlı müdahaleleri ve performansları için tebrik ettikten sonra şunları kaydetmişti:

"Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyor ve bunu önlemek için çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Bizi düşmanlarımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan vazgeçtiğimiz anda düşmanlarımızla aynı düzeye ineriz. Düşmüş rejimin kalıntıları, bir provokasyon peşinde koşuyor; bu provokasyon, aşırılıklara yol açarak onların işine yarayacak bir durum yaratmayı amaçlıyor."