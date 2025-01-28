Esad'ın devrilmesinden sonra ilk kez: Rus heyeti Şam'da

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Rus heyetinin, Suriye'de geçen yıl Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'a ilk ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.

Rus haber ajansı Ria'ya göre Rus heyeti, Şam'a ulaştı.

Rus heyetinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov yer aldı.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Bogdanov yaptığı açıklamada, ziyaretin Rusya ile Suriye arasındaki “tarihi ilişkiyi” derinleştirmeyi amaçladığını belirterek Moskova'nın “Suriye'nin birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne bağlılığını” sürdürdüğünü vurguladı.

Bogdanov, Rusya'nın, Suriye’de ulusal uzlaşı ve sosyal uyumun sağlanmasını desteklediğini de sözlerine ekledi.

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Rus heyetin Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesi bekleniyor.