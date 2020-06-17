Esad’ın amcasına para aklamaktan 4 yıl hapis

Fransa’da 2019 yılından bu yana devam eden yargılama sürecinde karar çıktı. Paris Ceza Mahkemesi, Rıfat el Esad’a 4 yıl hapis cezasının yanı sıra 29 milyon dolarlık servetine el koydu. Rıfat Esad, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanmakla suçlanıyordu. Amca Esad'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.