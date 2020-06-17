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HaberlerDünya HaberleriEsad’ın amcasına para aklamaktan 4 yıl hapis
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DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 16:12,Son Güncelleme:

Esad’ın amcasına para aklamaktan 4 yıl hapis

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Esad’ın amcasına para aklamaktan 4 yıl hapis
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Fransız mahkemesi, Suriye’deki rejimin lideri Beşar Esad’ın amcası Rıfat el Esad’a para aklamak suçundan 4 yıl hapis cezası verdi.

Fransa’da 2019 yılından bu yana devam eden yargılama sürecinde karar çıktı. Paris Ceza Mahkemesi, Rıfat el Esad’a 4 yıl hapis cezasının yanı sıra 29 milyon dolarlık servetine el koydu. Rıfat Esad, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanmakla suçlanıyordu. Amca Esad'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

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