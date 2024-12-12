Esad’ı Rus ajanlar Suriye’den kaçırmış

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Bloomberg haber ajansı, ismini açıklamadığı iki Rus kaynağa dayarak Esad’ın Rusya istihbarat servisinin operasyonuyla ülkeden ayrıldığını iddia etti. Suriye’de faaliyet yürüten Rus istihbarat servisi ajanları rejiminin düşmek üzere olduğunu görünce Beşar Esad’a son uyarıyı yapmış.

HMEYMİM’DEN RUSYA’YA

Esad, 8 Aralık günü sabaha karşı IL-76 nakliye uçağıyla Şam’ı terk ettikten sonra Humus şehri üzerinde kaza süsü veren manevralar yaparak Rusların kontrolündeki Hmeymim üssüne inmiş. Buradan Rus kuvvetlerin üstten çekilme kisvesi altında Esad ve ailesi ajanlar eşliğinde yine Rus nakliye uçağıyla Moskova’ya ulaştırılmış. Öte yandan Wall Street Journal gazetesine göre sarayı basan kalabalık Esad’ın ofisinde Rus askeri tarihi, kuzeydoğu Suriye ile ilgili harita, Esad biyografi kitabı ve antidepresan ilaçlar bulmuş.