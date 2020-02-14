Esad’dan ‘soykırım’ provokasyonu

Yasa tasarısında, “Meclis, 20’nci yüzyılın başında Osmanlı devleti tarafından Ermenilere karşı yapılan soykırımı tanıyor ve kınıyor” ifadeleri yer aldı. Esad rejiminin Türkiye ile büyük bir gerginliğin yaşandığı dönemde, böyle bir karar alması dikkat çekti. Geçmişte Ermenistan’dan bir heyetin Şam’ı ziyareti esnasında Suriye hükümeti 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak kabul ettiğini açıklamıştı. ABD Senatosu da Türkiye’nin sınırındaki terör tehlikesine karşı Barış Pınarı harekâtını başlatmasından sonra siyasi bir mesaj vermek amacıyla 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımıştı. Aralarında Rusya, Almanya ve Fransa’nın da bulunduğu bazı ülkelerde parlamentolar benzer kararlar almıştı.