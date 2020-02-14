MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEsad’dan ‘soykırım’ provokasyonu
GeriDünya Esad’dan ‘soykırım’ provokasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 14.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Esad’dan ‘soykırım’ provokasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esad’dan ‘soykırım’ provokasyonu

İDLİB’de Türk askerine saldırıda bulunan Esad rejiminin meclisi, 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıdı.

Yasa tasarısında, “Meclis, 20’nci yüzyılın başında Osmanlı devleti tarafından Ermenilere karşı yapılan soykırımı tanıyor ve kınıyor” ifadeleri yer aldı. Esad rejiminin Türkiye ile büyük bir gerginliğin yaşandığı dönemde, böyle bir karar alması dikkat çekti. Geçmişte Ermenistan’dan bir heyetin Şam’ı ziyareti esnasında Suriye hükümeti 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak kabul ettiğini açıklamıştı. ABD Senatosu da Türkiye’nin sınırındaki terör tehlikesine karşı Barış Pınarı harekâtını başlatmasından sonra siyasi bir mesaj vermek amacıyla 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımıştı. Aralarında Rusya, Almanya ve Fransa’nın da bulunduğu bazı ülkelerde parlamentolar benzer kararlar almıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle