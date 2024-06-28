Esad’dan Rusya’ya Türkiye mesajı: Normalleşmeye açığız

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Suriye lideri Beşar Esad, Şam’a sürpriz ziyaret gerçekleştiren Rusya lideri Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev ile görüşmesinde Türkiye ile normal ilişki kurulması için tüm girişim ve inisiyatiflere açık olduklarını açıkladı. Yakın döneme kadar Türkiye ile normalleşmek için Ankara’nın önüne bir dizi ön şart koşan Beşar Esad dün tonunu yumuşatarak, “Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve garanti edecek Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirecek tüm inisiyatif ve girişimlere açığız” ifadesini kullandı.

‘RUSYA BARIŞTIRMAK İSTİYOR’

Aleksander Lavrentiyev’in Esad’a Putin’den önemli bir mesaj getirdiği üzerinde duran Rusya’daki Ortadoğu uzmanları, Moskova’nın olası İsrail-Lübnan savaşı öncesinde Ankara ile Şam arasında yeni bir arabulucu görev üstlenmek, iki ülkeyi barıştırmak istediği üzerinde duruyor. Lavrentiyev’in Suriye yönetimiyle dünkü temaslarının 3-4 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO) zirvesiyle de bağlantılı olduğu söyleniyor.

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ASTANA zirvesi ÖNCESİ

ŞİO zirvesine konuk olarak davet edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beş aydan bu yana ertelenen ikili zirve görüşmesini yapması planlanıyor. Liderlerin Ukrayna savaşıyla Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Suriye-Türkiye diyaloğunu da Astana’da masaya yatırmaları bekleniyor.

Rus Özel Temsilci Lavrentiyev’in Şam ziyareti 11 Haziran tarihinde Suriye’nin kuzeyinde konuşlu terör örgütü PKK’nın uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Cezire, Deyrizor, Münbiç, Afrin, Tabka ve Rakka bölgelerinde yasadışı bir şekilde yerel seçim düzenleme girişiminin hemen sonrasında gerçekleşiyor. SDG, Türkiye’nin özellikle ABD yönetimi üzerindeki baskısı sonrası sözde seçimlerin ağustosa ertelendiğini açıklamıştı.

Halep’te sınıra Türk kontrolü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin bildirdiğine göre Halep’in kuzeyinde El Bab yolu üzerindeki Abo Al-Zandin sınır kapısının açılması için çalışmalar yürütülüyor. Rusya ve Türkiye arasında varılan mutabakatın bir parçası olarak iki gün içinde açılması beklenen sınırın Türkiye’nin gözetiminde işleyeceği belirtilirken, rejim güçlerinin kontrolündeki bölgelerden muhaliflerin kontrolündeki bölgeler arasında sivillerin geçişi ve ticari geçişlere izin verileceği aktarıldı. Sınır kapısı daha önce de insani yardım malzemelerinin geçişi için kullanılmıştı.