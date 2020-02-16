Esad’dan kaçtılar kışa yakalandılar

SURİYE’nin kuzeyindeki bölgeleri etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve kar yağışları, yerinden edilmiş yüz binlerce sivilin hayatını daha da zorlaştırdı. Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları yüzünden yerinden edilmiş yaklaşık 30 bin sivile kucak açan İdlib’in güneybatısındaki Hırbat Ec-Cevz beldesi, soğuk hava ve etkili kar yağışlarına teslim oldu. Bölgede, sivillerin sığındığı çadırlar beyaz örtüye bürünürken, zarar gören bazı çadırlar ise yıkıldı. Soğuk havalara karşı çetin bir sınavdan geçen siviller, ısınma yolları arıyor. Çocuklarını ısıtmak isteyen aileler, çareyi beraberlerinde getirdikleri kıyafetleri yakmakta buluyor.

KAR ÇADIRLARI YIKTI

Hırbat Ec-Cevz kampı sakinlerinden Musa Ebu Reşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sığındıkları bölgenin dondurucu soğuklar ve yoğun kar etkisi altında olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Yoğun kar yüzünden çadırların bir kısmı yıkıldı, yollar kesildi. İhtiyacını karşılamak isteyenler, çadırlarından çıkamıyor. Çocuklar okullara gidemiyor. Aslında en büyük sorun, buradaki insanların ısınmaları için gerekli malzemelerinin bulunmaması. Zor kış şartları, ailelerin çilesini artırıyor.”

Kar yağışlarından önce çadırlarda yaşayan ailelerin, topladıkları odunlarla ısındığını vurgulayan Ebu Reşit, “Şu an odun yok, akaryakıt fiyatları da çok pahalı. Allah’tan, bu insanların çektiği çilenin bir gün önce bitmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.

830 bin kişi göç etti

Firas Ebu Muhammed de tek isteklerinin kaldıkları çadırların ısınması olduğunu vurgulayarak, “Soğuk ve kar fırtınası yüzünden çocuklar hastalandı” dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye’nin İdlib kentinde son 3 ayda 830 binden fazla kişinin, son üç günde ise 143 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İdlib ve Halep’te salı gününden beri 72 hastane ve sağlık merkezinin faaliyetlerini askıya aldığını da belirtti.

MEHMETÇİK İLE SELFIE



SOÇİ mutabakatı çerçevesinde Suriyelilerin güvenliği için İdlib’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, zaman zaman bölge halkının sevgi gösterisiyle karşı karşıya kalıyor. Önceki gün de bir grup Suriyeli ellerinde Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarıyla Biniş köyündeki TSK mevzisine ilerleyerek Türkiye lehine sloganlar attı. Birkaç kişi ise Türk askeriyle selfie (özçekim) çekimi yaptı. TSK’nın muhaliflerin çoğunlukta olduğu İdlib’de Soçi çerçevesinde 12 gözlem noktası ve Esad rejiminin saldırıları üzerine yeni oluşturduğu mevzi bölgeleri bulunuyor.