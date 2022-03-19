Esad’dan 11 yıl sonra BAE’ye ziyaret

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye’deki iç savaşın başlamasından 11 yıl sonra ilk kez bir Arap ülkesine ziyarette bulundu. Dün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gelen Esad, Suriye ile bağları yeniden güçlendirmeye istekli olduklarına dair yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. BAE Başbakanı Şeyh Muhammed bin Rashed Al Maktoum ile de bir araya gelen Esad, daha sonra başkent Abu Dabi’ye gelerek Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüştü. Devlet medyasında yer alan haberlerde Veliaht Prens’in, “Suriye’nin, Arap güvenliğinin temel direği olduğunu ve BAE’nin de onlarla işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu vurguladığı” aktarıldı. Liderler, BAE’nin Suriye’ye nasıl siyasi ve insani destek sağlayabileceğini ve ülkeler arasındaki ekonomik ticareti nasıl teşvik edebileceğini de konuştu.



Esad, daha önce Rusya ve İran’ı da ziyaret etmişti.



ABD'DEN HAYAL KIRIKLIĞI MESAJI



ABD, BAE’nin Esad’ı karşılama kararı nedeniyle, “derinden hayal kırıklığına uğradığını ve rahatsız olduğunu” belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Esad rejimiyle anlaşma yapmayı düşünen devletleri, rejimin son 10 yılda Suriyelilere yaptığı korkunç vahşeti dikkatle tartmaya çağırıyoruz" dedi. ABD, iç savaşı çözmede ilerleme kaydedilene kadar Esad ile ilişkileri normalleştirme çabalarına karşı olduğunu belirtmişti.