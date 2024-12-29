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Esad’a WhatsApp’tan yazmışlar! İsrail’in kod adı ‘Musa’ymış

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#Whatsapp#Esad#İsrail
Esad’a WhatsApp’tan yazmışlar İsrail’in kod adı ‘Musa’ymış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 07:00

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesi, Tel Aviv yönetiminin yıllardır WhatsApp üzerinden Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad ile gizli iletişim kurduğunu iddia etti. Haberde, İsrail istihbarat servisinin WhatsApp üzerinden “Musa” kod ismiyle devrik rejimin üst düzey isimleriyle haberleştiği aktarıldı.

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MOSKOVA’DA BULUŞACAKLARDI

İsrail Askeri İstihbarat Dairesi’nin (AMAN) WhatsApp üzerinden mesajlar yoluyla söz konusu irtibatı İsrail ordusunun Suriye’de İran ve Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik hava saldırılarının ardından Esad rejiminin eski Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas’la kurduğu öne sürüldü. Haberde ayrıca, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın eski Başkanı Yossi Cohen’in 2019 yılı sonunda Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kremlin Sarayı’nda Esad’la görüşmeyi planladığı ancak Esad’ın görüşmeden vazgeçtiği belirtildi.
Haberde ayrıca İsrail’in yürüttüğü bir diğer operasyon olarak Esad rejimine yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Lübnan Hizbullahı’na silah sevkiyatının durdurulmasını içeren gizli bir anlaşmanın müzakere edilmeye çalışıldığı da bildirildi.

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#Whatsapp#Esad#İsrail

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