Esad’a suikast girişimi iddiası

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Rejimin düşmesi sonucu 8 Aralık’ta Rusya’ya kaçan ve ailesiyle birlikte Moskova’da sürgünde bulunan Esad iddialara göre geçen pazar günü rahatsızlandı. Üst düzey eski bir Rus ajanı tarafından yönetildiği iddia edilen bir sosyal medya hesabı, 59 yaşındaki devrik liderin tıbbi yardım istediğini belirtti. İddialara göre şiddetli şekilde öksürük nöbetine tutulan Esad’ın yanına sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra durumu stabil hale gelen ve kaldığı yerde tedavisine halen devam edilen Esad’ın yapılan testler sonucunda da vücudunda zehir bulunduğu tespit edildi. The Sun’ın haberinde yer verdiği adı açıklanmayan kaynak ise, “Bir suikast girişiminin yapıldığına inanmak için her türlü neden var” ifadelerini kullandı. Öte yandan konuyla alakalı Rusya’dan henüz bir açıklama yapılmadı.