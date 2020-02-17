Esad’a ‘Fırtına’ vuruşu

Muhaliflerin de Halep’in batısında rejim güçlerine karşı saldırı başlattığı bildirildi. TSK’nın İdlib’e sevkıyatı da devam etti. Tank, diğer zırhlı-paletli araçlar ve çok namlulu roketatarların (ÇNRA) bulunduğu 30 araçlık konvoy İdlib’e giriş yaparak takviye amacıyla kuzeydeki birliklerin konuşlu olduğu yerlere gitti. Rejim güçlerinin İdlib merkezini kuşatmasını önlemek amacıyla TSK’nın değişik alanlara yayılıp, geçici mevzi kurma faaliyetleri de devam ediyor. Yerel kaynaklar TSK’nın son olarak Halep’in batı kırsalındaki Darat Azza kasabası yakınlarında bulunan eskiden Suriye Ordusu’na ait bir üs ile İdlib merkezinin kuzey kırsalındaki Termanin’de geçici mevzi bölgeleri kurduğunu bildirdi.