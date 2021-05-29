MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri Esad’a alkış tutan tek lider Putin oldu
GeriDünya Esad’a alkış tutan tek lider Putin oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 29.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Esad’a alkış tutan tek lider Putin oldu

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Esad’a alkış tutan tek lider Putin oldu

Suriye’de Şam rejimi tarafından düzenlenen ve Esad’ın kazanacağı önceden bilinen başkanlık seçimlerine dünyadan yegâne tebrik Rusya lideri Vladimir Putin’den geldi.

Esad’ın göstermelik seçimleri yüzde 95.1 oyla kazandığının açıklanması sonrası tebrik mesajı yollayan Putin “Seçimlerde elde edilen sonuç tam anlamıyla sizin yüksek siyasi otoriteye sahip olduğunuzu gösteriyor” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, “Esad’ın son 4-5 yılda en büyük başarısı Rusya’nın da büyük yardımlarıyla ülkesinde felaketi önlemek oldu” ifadelerini kullandı. Batılı ülkelerle Türkiye ise sonuçları tanımadıklarını ilan etti. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Suriye’deki seçimler ne serbest ne de adil demokratik ortamda yapılmıştır. AB ülkeleri bu seçim sonuçlarını geçerli sayamaz” diye açıklama yaptı.

Esad’a alkış tutan tek lider Putin oldu

TÜRK DIŞİŞLERİ: SEÇİMLER SERBEST VE ADİL DEĞİL

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Suriye rejimi tarafından düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrımeşru nitelik taşımaktadır. Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen söz konusu seçimler Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi 2254 sayılı kararıyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi