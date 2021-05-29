Esad’a alkış tutan tek lider Putin oldu

Esad’ın göstermelik seçimleri yüzde 95.1 oyla kazandığının açıklanması sonrası tebrik mesajı yollayan Putin “Seçimlerde elde edilen sonuç tam anlamıyla sizin yüksek siyasi otoriteye sahip olduğunuzu gösteriyor” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, “Esad’ın son 4-5 yılda en büyük başarısı Rusya’nın da büyük yardımlarıyla ülkesinde felaketi önlemek oldu” ifadelerini kullandı. Batılı ülkelerle Türkiye ise sonuçları tanımadıklarını ilan etti. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Suriye’deki seçimler ne serbest ne de adil demokratik ortamda yapılmıştır. AB ülkeleri bu seçim sonuçlarını geçerli sayamaz” diye açıklama yaptı.



TÜRK DIŞİŞLERİ: SEÇİMLER SERBEST VE ADİL DEĞİL

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Suriye rejimi tarafından düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrımeşru nitelik taşımaktadır. Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen söz konusu seçimler Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi 2254 sayılı kararıyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara