Esad zulmünün merkezi: İşkence, açlık, toplu infaz...

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Esad karşıtı muhalifler, ülkenin kötü şöhretli hapishanesindeki yeraltında mahsur kalan mahkumlara ilişkin raporlar gelmeye başladı.

Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma grubu, Esad zulmünün merkezi Sednaya Cezaevi'ndeki mahkumların gizli yeraltı hücrelerinde tutulduğuna dair raporları araştırdığını söyledi.

Beyaz Baretliler, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, beş uzman acil durum ekibi gönderdiklerini ve bu ekiplere cezaevinin düzenini bilen bir rehberin yardımcı olduğunu belirtti.

Başkent Şam'daki yetkililer, yeraltında tutulan mahkumların havalandırmanın yetersiz kalması nedeniyle "neredeyse boğularak ölmek üzere olan mahkumları serbest bırakma çabalarının" devam ettiğini bildirdi.

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BBC'de yer alan habere göre, rejim askerlerine ve cezaevi çalışanlarına, muhaliflere "elektronik cezaevi şifrelerini verme" çağrısı yapıldı. Cezaevinin alt kısımlarına ulaşmaya çalışan ekipler, 100'den fazla tutuklunun bulunduğu hücrelerin kapılarını açamadıklarını söyledi.

Al Jazeera tarafından paylaşılan bir görüntüde, hücrenin kapısını açamayan bir kişinin duvarı yıkmaya çalıştığı görülürken, bir başka videoda serbest bırakılan kadınlara "Esad düştü. Korkmayın" denildiği duyuldu.

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"ZULÜM DÖNEMİ SONA ERDİ"

AFP'de yer alan bir videoda, Esad rejimine karşı çıkan muhalifler, Sednaya'dan çıktıktan sonra binlerce kişinin burada işkence gördüğünü ve infaz edildiğini söyledi. Videoda ayrıca, Sednaya'dan kurtarılanlar arasında akrabalarının olup olmadığını görmek için koşuşturan Suriyeliler yer aldı.

Pazar günü erken saatlerde başkent Şam'a giren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler, Esad döneminin en karanlık suistimallerinin adı haline gelen Sednaya'da "zulüm döneminin sona erdiğini" duyurdu.

BBC'de yer alan 2022 tarihli bir raporda, 2011 yılında iç savaşın başlamasının ardından Sednaya'nın "fiilen bir ölüm kampına dönüştüğü" ifadesi yer aldı.

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Rapora göre 2011-2018 yılları arasında, 30 binden fazla tutuklu ya infaz edildi ya da işkence, sağlık yardımı eksikliği veya açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Serbest bırakılan az sayıdaki mahkum, 2018-2021 yılları arasında en az 500 tutuklunun daha infaz edildiğini belirtti.

Uydu görüntüleri, 2017'de Sednaya'dan çıkarılan cesetlerin imha edilmesi için cezaevine krematoryum inşa edildiğini gösterdi.

Uluslararası Af Örgütü'nün 2017 yılında yayınladığı bir raporda, Sednaya hapishanesi "mezbaha" olarak tanımlandı ve infazların Esad hükümetinin en üst kademeleri tarafından onaylandığı ifade edildi.

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İŞKENCE, EZİYET, TOPLU İNFAZ

Mahkumların bir deri bir kemik bir şekilde çıkarıldığı Sednaya, muhaliflerin ortadan kaybolduğu hapishaneler ağının en karanlık gölgesi oldu.

Sednaya'da zorla tutulan binlerce kişinin kaderi işkence, cinsel saldırı ve toplu infaz olurken Esad zulmüne maruz kalanların aileleri yıllarca akrabalarının hayatta olup olmadıklarını bilemedi.

Birbirlerine kavuşan aile üyeleri sevinçten göz yaşlarını tutamadı. Bazıları ise Hafız Esad'ın öldüğünden ve Beşar Esad'ın başa geçtiğinden habersizdi.

Bu süreçten sağ kurtulan ve BBC'ye demeç veren Ömer el-Şogre, üç yıllık hapis hayatı boyunca neler yaşadığını anlattı. Ömer, "Çok sevdiğim kuzenimi bana işkence etmeye zorladılar. Beni de ona işkence etmeye zorladılar. Aksi takdirde ikimiz de idam edilecektik" dedi.

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Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Sednaya'yı basan muhalifler ile cezaevinden kurtarılanlar yer aldı. Özgürlüğüne kavuşanların arasında annesiyle tutulan küçük çocuklar da bulunduğu görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan bir başka videodaki bir mahkum, ölümüne saatler kala Baas rejiminin yıkılması sebebiyle özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti.

Gün içerisinde idam edilmeyi bekleyen 54 kişi, "İdamımız yarım saat önceydi" dedi.