Esad ve Putin’den Moskova’da sürpriz görüşme

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Kremlin Sarayı’nda Esad ile samimi ortamda görüşme gerçekleştiren Putin giriş konuşmasında bölgede gerilen duruma işaret ederek, “Söz konusu gerginlik Suriye’yi doğrudan etkileyecek nitelikte olduğu için sizden bölgedeki son gelişmeler hakkında görüşlerinizi almak isterim. Ülkelerimiz arasında işbirliğimizin devamını görüşeceğiz” diye konuştu. Esad da iki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı ilişki modelinin sağlamlığına vurgu yaparak, “Avrasya bölgesinde ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesini ele alacaklarını” söyledi.

‘NORMALLEŞME BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ’

Putin-Esad görüşmesi gerçekleşirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un Türkiye ile ilgili açıklamalar yapması dikkat çekti. Putin ‘in defalarca ertelenen resmi Türkiye ziyareti hazırlıklarının yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Peskov, “Ziyaretle ilgili yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Tarih ise henüz netleşmedi” dedi. Esad ziyaretinden bir gün önce de Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin normalleşmesinden bahseden Peskov, “Türkiye ile Suriye yetkilileri arasında diyalog sağlanması için çaba sarf ettiğimiz gerçek. Bölgedeki birçok etkili devlet olarak Rusya da iki komşu arasında normal ilişki kurulmasından yana. Bölgenin selameti için bu çok önemli” açıklamasını yapmıştı.