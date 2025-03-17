Esad sonrası ilk... AB’den Suriye’ye destek toplantısı

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Bu yılki toplantının iki önemli boyutu var. İlki Esad rejiminin devrilmesinden sonraki ilk konferans olması, ikincisi ise Suriye’nin ilk kez resmen temsil edilecek olması. Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Nuh Yılmaz’ın temsil edeceği “Suriye’nin yanında durmak: Başarılı bir geçiş için ihtiyaçları karşılamak” konulu toplantıya Suriye adına Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katılacak.

Şeybani’nin, AB’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Komisyon üyeleri Dubravka Suica ve Hadja Lahbib tarafından temsil edileceği konferansa katılımı, Suriye’deki yeni yönetimin uluslararası meşruiyeti yönünde atılmış önemli bir adım olarak görülüyor. Birleşmiş Milletler, ABD ve bölge ülkelerinin de katılacağı toplantının amacı, kapsayıcı bir geçiş süreci için uluslararası mali destek sağlamak.

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Geçen yıl yapılan konferansta 7.5 milyar Euro toplandı. AB ve üye devletleri, 2011 yılından bu yana, hem ülke içinde hem de bölge genelinde Suriyelilere destek olmak amacıyla 37 milyar Euro’dan fazla mali destek sağladı.