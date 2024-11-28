Esad rejimine büyük sürpriz: Suriyeli muhalifler Halep’e ilerliyor

Haberin Devamı

Suriyeli muhalif gruplar dün sabah Halep kırsalında Beşar Esad rejimi güçlerine karşı operasyon başlattı. Saldırılar kapsamında muhalif direnişçiler bölgede Halep’in batı ve kuzeybatı eksenindeki rejim hatlarını ve İran destekli Şii milisleri hedef alıyor.

REJİMDEN HAVA SALDIRISI

Muhalif gruplar, Esad rejimi kontrolündeki Akil Tepesi, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Bakdina, Arnaz gibi 32 köyü ele geçirdi. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) dün kontrolünü ele geçirdiği bölgenin 245 kilometrekarelik bir alana ulaştığını iddia etti. Esad rejimi ise çatışmalar sürerken kaybettiği sivil yerleşim yerlerini misket bombalarıyla hedef aldı. Rejime ve Rus ordusuna bağlı savaş uçakları muhaliflerin ilerleyişini durdurmak için hava operasyonları düzenlerken muhalif savaşçılar taşınabilir hava savunma sistemleriyle karşı koymaya çalışıyor.

Haberin Devamı

HALEP’E 5 KM UZAKTA

Suriyeli muhaliflere yakın medya kuruluşları, İdlib’deki Askeri Operasyonlar Komutanlığı tarafından yönetilen operasyonun, Esad rejiminin son saldırılarını ve sivillerin yerinden edilmesi sürecini durdurmayı amaçladığını belirtirken onlarca rejim askerinin yanı sıra birçok tank ve askeri aracın ele geçirildiğini aktardı. Rejim güçlerinin ağır kayıplar vererek cephe hattından kaçtığı ifade edildi. Halep’in batısında Urum al-Sughra bölgesinde yer alan Suriye ordusuna ait 46. Alay askeri noktasının da ele geçirildiği ifade edildi. Muhaliflerin kısa sürede Halep’in kapılarına dayanması dikkat çekerken grupların Halep şehir merkezine sadece 5 kilometre uzaklıkta olduğu öne sürüldü.

BİLGİ NOTU

Suriyeli muhalifler, ülkede iç savaşın başladığı 2011’de ele geçirdikleri Halep kentini 2016 yılında, Rus savaş uçaklarının desteğini arkasına alan Esad rejimine bırakmak zorunda kalmıştı. Silahlı muhalif gruplar, 50 bin civarındaki siville birlikte İdlib’e tahliye edilmişti. 2015’in sonunda Rusya’nın savaşa bilfiil müdahil olmasıyla muhalifler ve Şam rejimi arasındaki denge Esad lehine değişmeye başlamıştı.