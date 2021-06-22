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Esad rejimi İdlib’de saldırdı: 9 sivil öldü
Suriye’de Beşar Esad rejimi ve İran destekli silahlı grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Bara ve İhsim köylerine dün gerçekleştirdiği saldırıda en az 9 sivil hayatını kaybetti.
Öte yandan rejim güçlerinindün sabahın erken saatlerinde İdlib’in güneyindeki Meşşun, Mastuma, Sfohin, Filyfil, Kensafra ve Belyun köylerine düzenlediği topçu saldırılarında 13 kişi yaralandı.
Mart 2020’de Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakatla sağlanan ateşkes, rejim güçlerinin ihlallerine karşın büyük ölçüde korunuyor.