Esad rejimi çatışmalara ara verebilir

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: “İdlib’de şu anda gelişen durum biraz farklı. Bu farklı durum Esad rejimine ve kuvvetlerine aşırı bir özgüven yükledi. Türkiye’nin kendisini sahada göstermiş olması ve çatışmasızlıkla ilgili bir pozisyon benimsemiş olması kimseyi yanıltmamalı. İş sahadaki bir mücadeleye dönüştüğü zaman paradigma, konjonktür, dengeler ve bileşenler değişebilir. Esad’ın bu şekilde ilerlemesinin sebebi nedir, temel sebebi karşılarında direnen (mütekabil) bir kuvvetin olmaması. Ve Rus kurmay aklı ve ölümcül Rus desteği. Han Şeyhun’dan beri durum böyle. 2019 Ağustos’tan beri durum böyle. Önce sivil halkın hassasiyetleri vuruluyor, halkın kaçması sağlanıyor ve bir şekilde hava gücüyle yıkıcı darbeler eşliğinde ilerleme sağlanıyor. Türkiye’nin son dönemde sahaya girmesiyle ‘Bu işin sahibi Türkiye’ diyerek sorunu Türkiye’nin sırtına yıkma eğiliminde olan muhalif gruplar var.”

Ortadoğu uzmanı Dr. Ali Bakeer: “Eğer Suriye’de karar alıcı Esad ise muhtemelen İdlib’e saldırılarını durdurmaz. Ancak bunu engelleyecek iki faktör var. Birincisi Türkiye ile Rusya’nın anlaşamaması durumunda bölgedeki muhtemel bir Türk harekâtı. İkincisi ise rejim ve İran destekli milislerin son süreçte ele geçirdikleri bölgelerde önemli bir direnişle karşılaşmaması. Rejimi İdlib merkezini ele geçirmek için başlatacağı kanlı mücadele için güç kazanması anlaşılır bir durum olur. Bu zamana kadar ateşkesler Esad’ın yeni saldırılara hazırlanması için kullanıldı. Esad rejimi, hiçbir anlaşmaya sadık davranmadı. Türkiye’nin yeni bir ateşkes imzalanması durumunda garantiler almaya çalışacağını düşünüyorum.”

Oklohoma Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Direktörü Joshua Landis: “Esad, İdlib’i kontrol etme çabaları kapsamında taktiksel bir ara vermeyi düşünebilir ancak Suriye’nin tamamını ele geçirme hedefini bırakmayacak. Suriye ve Rusya, İdlib’de bağımsız bir devlet yapılanmasına ve geçmişte Hatay örneğinde görüldüğü gibi halk oylamasıyla Türkiye’ye bağlanacak bir durumu yol açabileceğini düşündükleri kalıcı ateşkes anlaşması imzalamak istemiyor.”