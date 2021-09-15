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Esad korona mı getirdi?
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Kremlin’de görüşmesinden 24 saat sonra Putin’in karantinaya gireceğinin bildirilmesi “Virüsü Kremlin’e Esad mı getirdi” tartışmasını başlattı.
Putin’in Esad’ı geçen pazartesi sabahı kabul etmesine rağmen görüşmenin gerçekleştiğine dair resmi açıklama Esad’ın güvenliği dikkate alınarak salı sabahı yapıldı. Esad ile görüşmesinden 8 saat sonra olimpiyat ekibini kabul eden Putin, yakın çevresinde korona vakası tespit edildiğini, kendisinin de izolasyona girmesi gerekebileceğini söylemişti.