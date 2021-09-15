Esad korona mı getirdi?

Putin’in Esad’ı geçen pazartesi sabahı kabul etmesine rağmen görüşmenin gerçekleştiğine dair resmi açıklama Esad’ın güvenliği dikkate alınarak salı sabahı yapıldı. Esad ile görüşmesinden 8 saat sonra olimpiyat ekibini kabul eden Putin, yakın çevresinde korona vakası tespit edildiğini, kendisinin de izolasyona girmesi gerekebileceğini söylemişti.

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