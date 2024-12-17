×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Esad: Kaçmadım Ruslar götürdü

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Esad#Rusya
Esad: Kaçmadım Ruslar götürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 07:00

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin öncesinde ve sonrasında kendisine ulaşılamayan ve daha sonra Rusya’ya kaçtığı açıklanan ülkenin devrik lideri Beşar Esad, sekiz gün sonra sessizliğini bozdu.

Haberin Devamı

Esad, Suriye Devlet Başkanlığı’nın Telegram hesabından dün yaptığı yazılı açıklamada, ülkeden ayrılmasına giden süreci anlatarak ülkesinin ‘terörün elinde’ olduğunu iddia etti.

‘SIĞINMAYI DÜŞÜNMEDİM’

Suriye’den ayrılmasının planlı olmadığını öne süren Beşar Esad, 8 Aralık pazar sabahı erken saatlere kadar Şam’da kalarak görevini sürdürdüğünü, muhalif güçler Şam’ı kuşatırken, Rus kuvvetleriyle koordinasyon sağlamak üzere Lazkiye’ye hareket ettiğini belirtti.

Hmeymim Hava Üssü’ne vardığında, cephelerdeki son mevzilerin düştüğünü aktaran Esad, üssün yoğun insansız hava aracı saldırılarına maruz kalmasından dolayı orayı terk etmek için başka seçenek kalmayınca, Moskova’nın, üs komutanlığından Rusya’ya acil tahliye düzenlemesi talep ettiğini ifade etti. Esad açıklamasında “Bu olaylar sırasında hiçbir zaman istifa etmeyi ya da sığınmayı düşünmedim ve böyle bir teklif herhangi bir kişi ya da parti tarafından da yapılmadı. Yapılacak tek şey terörist saldırılara karşı savaşmaya devam etmekti” dedi. Esad, Suriye’ye aidiyet duygusunun sürdüğünü belirterek, “Bu aidiyet, Suriye’nin bir gün yeniden özgür ve bağımsız olacağına dair umutla doludur” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Esad#Rusya

BAKMADAN GEÇME!