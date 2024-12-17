Esad: Kaçmadım Ruslar götürdü

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Esad, Suriye Devlet Başkanlığı’nın Telegram hesabından dün yaptığı yazılı açıklamada, ülkeden ayrılmasına giden süreci anlatarak ülkesinin ‘terörün elinde’ olduğunu iddia etti.

‘SIĞINMAYI DÜŞÜNMEDİM’

Suriye’den ayrılmasının planlı olmadığını öne süren Beşar Esad, 8 Aralık pazar sabahı erken saatlere kadar Şam’da kalarak görevini sürdürdüğünü, muhalif güçler Şam’ı kuşatırken, Rus kuvvetleriyle koordinasyon sağlamak üzere Lazkiye’ye hareket ettiğini belirtti.

Hmeymim Hava Üssü’ne vardığında, cephelerdeki son mevzilerin düştüğünü aktaran Esad, üssün yoğun insansız hava aracı saldırılarına maruz kalmasından dolayı orayı terk etmek için başka seçenek kalmayınca, Moskova’nın, üs komutanlığından Rusya’ya acil tahliye düzenlemesi talep ettiğini ifade etti. Esad açıklamasında “Bu olaylar sırasında hiçbir zaman istifa etmeyi ya da sığınmayı düşünmedim ve böyle bir teklif herhangi bir kişi ya da parti tarafından da yapılmadı. Yapılacak tek şey terörist saldırılara karşı savaşmaya devam etmekti” dedi. Esad, Suriye’ye aidiyet duygusunun sürdüğünü belirterek, “Bu aidiyet, Suriye’nin bir gün yeniden özgür ve bağımsız olacağına dair umutla doludur” ifadesini kullandı.