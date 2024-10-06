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Esad: İran İsrail’e dersini verdi

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#Esad#İran#İsrail
Esad: İran İsrail’e dersini verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 07:00

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünün ardından Ortadoğu’da destek ve dayanışma gezisine çıkan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dün Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

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Esad’ın ofisinden yapılan açıklamada salı akşamı İran’ın İsraile balistik füze saldırının ‘güçlü bir yanıt olduğunu ve Siyonist varlığa bir ders verdiğini’ söylediği aktarıldı.

BATI SİNVAR’I SUÇLUYOR

Arakçi ise Suriye’nin başkenti Şam’da konuştuğu gazetecilere “Gazze’de ateşkese varılması için hâlâ çaba gösterildiğini” söyledi. Arakçi, “Umarız sonuç doğuracak girişimler ve müzakereler yürütülüyor. Ancak İsrail Gazze ve Beyrut’ta günlük olarak suç işlemeye devam ediyor. Bu suçları durdurmak için küresel toplumda kolektif bir çabaya ihtiyacımız var” diye konuştu. Amerikan New York Times gazetesine konuşan ABD istihbaratından yetkililer ise Gazze’de ateşkes çabalarının Hamas lideri Yahya Sinvar tarafından baltalandığını öne sürdü. İstihbarat değerlendirmelerine göre, savaştan sağ çıkamayacağına inanan Sinvar’ın tavrı sertleşti ve İsrail ile bir anlaşmaya varma niyetinden uzaklaştı.

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#Esad#İran#İsrail

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