×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Esad hakkında yargı süreci başladı: Dava salonunda kafes ayrıntısı

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Esad#Mahir Esad
Esad hakkında yargı süreci başladı: Dava salonunda kafes ayrıntısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 16:06

Suriye’nin başkenti Şam'da devrik rejimin lideri Beşşar Esad hakkında gıyabi yargı süreci başlatıldı. Esad hakkındaki davada ile kardeşi Mahir Esad’ın da yargılandığı bildirildi. Esad'ın Dera'da düzenlenen katliamlardan sorumlu tutulan kuzeni Atef Necib, duruşmada demir bir kafes içinde tutuldu.

Haberin Devamı

Şam’daki Adalet Sarayı’nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin isimleri de yer aldı.

Esad'in kuzeni ve Dera halkına karşı gerçekleştirilen ihlallerle suçlanan Atef Necib'in de yargılanmasına başlandı.

Duruşmada, Beşşar Esed ve Mahir Esed'in yanı sıra Muhammed Eymen Ayyuş, eski Savunma Bakanı Fahdi Casem el-Freyic, Dera askeri istihbarat başkanı Luay al-Ali, Dera istihbarat şubesi başkanı Fevik Nasır ile komutan Talal Hüseyin’in isimlerinin geçtiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin tamamının yurt dışına kaçtığı ve bu nedenle haklarında gıyabi yargılama yürütüldüğü, mahkemenin ilgili mevzuat kapsamında haklarında tebligat sürecini başlatacağı aktarıldı.

Esad hakkında yargı süreci başladı: Dava salonunda kafes ayrıntısı

Haberin Devamı

ESAD'IN KUZENİ İÇİN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI 

Başkent Şam'daki Adalet Sarayı'nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Necib, mahkeme salonunda demir korkuluklar ardındaki özel bir bölümde tutuldu.

Duruşmaların, Suriye Cumhuriyeti Genel Savcı Yardımcısı Hassan et-Trübe başkanlığında yürütüldüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Esad#Mahir Esad

BAKMADAN GEÇME!