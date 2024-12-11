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Esad gidince Avrupa Suriyelilere sığınma hakkını askıya aldı

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#Avrupa#Suriyeliler#Viyana
Esad gidince Avrupa Suriyelilere sığınma hakkını askıya aldı
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 07:00

SURİYE’de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından oluşan yeni tablo karşısında pozisyon alma çabasında olan Avrupa Birliği’nin birçok üyesi ilk adımı göç alanında attı.

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Aralarında yaklaşık bir milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Almanya’nın da bulunduğu çok sayıda ülke Suriye vatandaşlarının sığınma başvurularını askıya aldı. Buna gerekçe olarak ise ülkede yaşanan değişiklik gösterildi.

VİYANA SINIRDIŞI EDEBİLİR

Avusturya da bu kararı alan ülkeler arasında ancak Viyana bir adım daha ileri gitme niyetinde. Avusturya İçişleri Bakanlığı, Suriye’ye düzenli dönüş ve sınırdışı etme programı üzerinde çalışmaya başladı. Şu ana kadar sığınma hakkı verilen bazı kişilerin dosyaları da tekrar değerlendirilebilecek. On binlerce dosyayı etkileme riski bulunan ve şimdiden ondan fazla AB ülkesine yayılan askıya alma kararının kademeli olarak daha fazla ülkede devreye sokulması bekleniyor. Aşırı sağın baskısı da göç konusunda kısıtlayıcı önlem alınmasında etkili oluyor. Suriye’deki durumun, göç boyutu da dahil olmak üzere, pazartesi günü AB dışişleri bakanları, 19-20 Aralık’ta ise Brüksel’de bir araya gelecek liderler tarafından ele alınması bekleniyor.

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#Avrupa#Suriyeliler#Viyana

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