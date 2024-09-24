Esad genel af ilan etti

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Şam rejiminin resmi haber ajansı SANA, aftan 22 Eylül 2024 tarihinden önce basit suçlardan yargılanan veya hapse atılanlar ve asker kaçaklarının yararlanabileceğini belirtti. Kararnameye göre af hükümleri, saklanan ve adaletten kaçanları, yurtiçinde üç ay, yurtdışında ise dört ay içinde teslim olmadıkça kapsamayacak. Kararnamede ayrıca “topluma ve devlete ciddi saldırı teşkil eden bazı suçlar”, “rüşvet”, “sahtecilik” ve “genel ahlaka aykırı bazı kabahatler” af kapsamı dışında bırakıldığı vurgulandı. Suriye iç savaşının çıktığı 2011’den bu yana Esad, en az 20 kez genel af çıkardı. En son Ocak 2022’de af kararı çıkarılmıştı.

MUHALEFETİ KAPSAMIYOR

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, af kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bu kararname aracılığıyla Suriye yönetiminin, uluslararası topluma ulusal uzlaşma ve yaptırımların hafifletilmesinden yana olduğunu göstermeye çalıştığını söyledi. “Af kararı askeri ve siyasi muhalefeti kapsamıyor” diyen Mustafa, ayrıca kararın, ordudan silahını alarak ayrılan askerleri kapsamadığını dile getirdi.

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ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı Suriye’ye seslenmişti. Şam yönetimi ve muhalifler arasında bir süredir Suriye’de devam eden çatışmasızlığa vurgu yapan Erdoğan, “Bu durum kalıcı çözüm için etkin bir kapı aralamak adına elverişli bir ortam sağlıyor. Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Biz bu konuda çağrımızı yaptık ve Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz” diye konuşmuştu.