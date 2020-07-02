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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ersoy ve Çavuşoğlu bugün Almanya’da

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Ersoy ve Çavuşoğlu bugün Almanya’da
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte bugün Almanya’ya gidiyor.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve Bakanlıkların üst düzey bürokratlarının da eşlik edeceği ziyarette, Türkiye’nin 2020 turizm sezonunda uygulamaya başladığı “Güvenli Turizm Sertifikasyonu” anlatılacak. Heyet günübirlik gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Almanya Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Alman Hükümeti’nin turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss ile görüşücek. Türkiye’nin yerli ve yabancı ziyaretçilere sunduğu güvenli tatil hizmetinin anlatılacağı görüşmelerde, Almanya’nın hükümet yetkililerine, uygulamaya konulan sertifikasyon programı ile Türkiye’nin sağlık altyapısı anlatılacak. Almanya, Türkiye’ye seyahat uyarısını kaldırmadığı gibi riskli ülkeler listesine almıştı.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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