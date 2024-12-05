Ersin Tatar: Rum kesimi boyunu aşan işlere kalkıyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail'den aldığı Demir Kubbe'nin ilk partisinin teslim almasını değerlendirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY'nin Demir Kubbe satın alarak "başka şeylere alet olduğunu kanıtlıyor" ifadesinde bulundu.

GKRY'nin bu anlaşma ile adadaki huzuru ve barışı tehlikeye attığını ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

"Türkiye, Kıbrıs'ın garantörüdür. Güney Kıbrıs'ın bizden çaldıkları Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bu işlere girmesi, Türkiye'ye sormadan, danışmadan böylesi bir anlaşmalar yapması, Güney Kıbrıs'ın feshedildiğini ifşa etmektedir. Rum devleti olduğunu kanıtlamaktadır. İki devletli siyaset fevkalade önemlidir. Barışın devam etmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) varlığı ile 50 yıldır başarıyla devam ettirdiği anlaşmanın sürebilmesi için böyle anlaşmalara girmemesi gerekiyor. Güney Kıbrıs muhalefeti de, liderlerine burasının bir ada ülkesi olduğunu, tatil adası olduğunu inatla hatırlatmaktadır. Bu demir kubbe, çok büyük bütçeli. Bunun parası nasıl verilecek. Bu anlaşma, Güney'in angajmanlara uyduğunu, taraf olduğunu kanıtlamaktadır. Lozan Anlaşması'na, Kıbrıs Anlaşması'na kadar gidecek olursanız Türk-Yunan dengesinin önemini görürsünüz. Bu olaylar, gerilimi arttıran gelişmelerdir. Tek başına değerlendirmem tabi ki mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmemiz gerek. Güney Kıbrıs, boyunu aşan işler olduğu aşikar.

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Netice itibariyle burası Türkiye'nin güvenliği için de önemli bir ada. Vatan toprağı sayesinde, Mavi Vatan'da hakkımız var. Fevkalade önemli dediğim noktada, Güney Kıbrıs'ın lojistik bir üs haline getirilmesi söz konusu. Milyar dolarlık anlaşmadan bahsediyorum. Güney Kıbrıs'ın çapı belli, nüfusu belli, ekonomisi belli. Bu durum Güney Kıbrıs'ın başka şeylere alet olduğunu gösteriyor. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde olması TSK'nın barışı tahsisi ile gerçeklemiştir. Ancak Güney Kıbrıs'ın bu anlaşması barış, huzur ve güvenliğin tesisi tehlike atmaktadır. Güney Kıbrıs'ın ekonomisinin gelişmesinde dünyanın tanıması etkili oldu ama dünya Kuzey Kıbrıs'ı tanımamakta hala ısrar ediyor"