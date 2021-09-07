Ersin Tatar: Kimsenin gÃ¼cÃ¼ TÃ¼rkiye ile baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± kopartmaya yetmez

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Ersin Tatar, Konya'daki programÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde Vali Vahdettin Ã–zkan'Ä± makamÄ±nda ziyaret etti. ArdÄ±ndan Bedesten Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda incelemelerde bulunup, esnafa sohbet eden Tatar, Mevlana MÃ¼zesi'ni ziyaret ederek Mevlana'nÄ±n sandukasÄ± baÅŸÄ±nda dua etti. Daha sonra KÄ±brÄ±s gazileriyle bir araya gelen Tatar konuÅŸmasÄ±nda, â€œCumhurbaÅŸkanÄ± olduktan sonra artÄ±k KÄ±brÄ±s'ta yan yana yaÅŸayan iki devletten bahsediyoruz. Federasyon mederasyon, Rumlarla bir ortaklÄ±k artÄ±k geride kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Onlar, hiÃ§bir zaman kabul gÃ¶rmemiÅŸtir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Rumlar, TÃ¼rklerin iyi niyetlerini her zaman ellerinin tersiyle itmiÅŸtir. Haliyle artÄ±k egemen eÅŸitliÄŸe dayalÄ±, iki devlet temelinde, yani iki devletin iÅŸ birliÄŸinde anlaÅŸma olacaksa olsun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ oynanan oyun, KÄ±brÄ±s'Ä± tamamÄ±yla Avrupa BirliÄŸiâ€™ne almak. KÄ±brÄ±s Federal Cumhuriyeti baÄŸlamÄ±nda, kuzeyiyle, gÃ¼neyiyle Avrupa BirliÄŸi'nde, bizleri de TÃ¼rkiye'den kopartmak. Kimsenin gÃ¼cÃ¼ bizim TÃ¼rkiye ile baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± kopartmaya yetmez. Bizim TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile baÄŸlarÄ±mÄ±z tarihten gelen gÃ¶nÃ¼l birliÄŸimizle eÅŸ deÄŸerdir. 1571'ten bu yana aramÄ±zdaki maneviyat baÄŸlarÄ± ve gÃ¶nÃ¼l birliÄŸi, milli heyecan bizleri daha da yakÄ±nlaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r'' dedi.Â



61 yaÅŸÄ±na giren KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Tatar, ÅŸehit ailelerini ziyareti sÄ±rasÄ±nda doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pastasÄ± sÃ¼rpriziyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Tatar, pastayÄ± kesip ÅŸehit aileleriyle birlikte yedi. ArdÄ±ndan Ä°rfan Medeniyeti AraÅŸtÄ±rma ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ni ziyaret eden KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Ersin Tatar, burada sema gÃ¶sterisi izledi.



EKONOMÄ°K OLARAK KALKINMAMIZ GEREKÄ°R

Daha sonra Konya Ticaret OdasÄ±'nda iÅŸ insanlarÄ±yla bir araya gelen Tatar,Â ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



''KKTC, DoÄŸu Akdeniz'de bir bakÄ±ma ulusumuzun bir serhat bekÃ§iliÄŸi gÃ¶revini yapmakta. DoÄŸu Akdenizâ€™de ulusal Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±zÄ±nÂ korunmasÄ± iÃ§in milli meselelerde hem mavi vatanda hem gÃ¶klerde, hava sahasÄ±ndaÂ bizlerin Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumasÄ± iÃ§in Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti,Â egemen bir devlet olarak gerÃ§ekten TÃ¼rkiye ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde. BÃ¼tÃ¼n bu iliÅŸkileri en iyi ÅŸekilde gÃ¶tÃ¼rmek suretiyle gÃ¶revini en iyi ÅŸekilde yapmaktadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n da ekonomik olarak rahat edebilmesi iÃ§in insanlarÄ±mÄ±n, genÃ§lerimin iÅŸ bulabilmeleri iÃ§in o topraÄŸa daha fazla baÄŸlanmalarÄ± iÃ§in de ekonomik olarak da kalkÄ±nmamÄ±z gerekir.''



MARAÅž'I 200 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° ZÄ°YARET ETTÄ°Â

KKTC'deki turizm sektÃ¶rÃ¼ne deÄŸinen Ersin Tatar,Â imkanlarÄ± kÄ±sÄ±tlÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Ã§oÄŸu Ã¼lkeden daha iyi bir turizm hizmeti sunabilecek noktaya geldiklerini kaydetti. MaraÅŸ'Ä±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n da turizme katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Tatar, ''Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin hem ekonomisine hem de turizmine bÃ¼yÃ¼k bir hizmet vermektedir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MaraÅŸ marka deÄŸeri olan bir turizm bÃ¶lgesidir. Pandemiye raÄŸmenÂ MaraÅŸ'Ä±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla birlikte 200 binden fazla insan ziyaret etti. Yeni dÃ¶nemde orada yapÄ±lacak bir takÄ±m alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla yavaÅŸ yavaÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz ve bu da ekonomimize bÃ¼yÃ¼k katkÄ± yapacaktÄ±r'' diye konuÅŸtu.Â



Ersin Tatar,Â KKTC'ninÂ daha iyi kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in de iÅŸ insanlarÄ± yatÄ±rÄ±m yapmaya, bilgi ve birikimlerini KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerle paylaÅŸmaya davet etti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarÄ±na yol gÃ¶steriyor