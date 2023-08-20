Ersin Tatar CNN TÜRK'e konuştu: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok

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KKTC tarafından BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne yapılan yol genişletme çalışması gerginliğe neden oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin KKTC'nin askeri proje yaptığını iddia ederek BM'ye çağrıda bulunması sonrası Türk askerleri ve BM askerleri karşı karşıya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgedeki son gelişmeleri CNN TÜRK canlı yayınında anlattı.

'Hafta sonu dolayısı ile çalışmalar yavaşlatıldı' diyen Tatar, sözlerine şöyle devam etti;

'İnsani bir hareket. Bu yolun büyük bölümü KKTC sınırları içinde. İnsani nedenlerle önemli, askeri bir amaç yok.'

Tatar, '10 dakikalık yol bir saati geçiyor. Pile özel bir köy. O bölgede hayvancımız var çiftçimiz var. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok' ifadelerini kullandı.

KKTC'nin Kendi egemenliğini koruyacağının altını çizen Tatar, 'Orayı yine umduğumuz gibi yapıp, egemenliğimizi koruyacağız. İnşallah sağ duyulu bir şekilde sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok' dedi.

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Bunun uzlaşı yoluyla çözülmesi temenni ettiklerini belirten Tatar, BM'ye tepki gösterdi'Bizi tam muhatap kabul etmiyorlar. Güney Kıbrıs'ı muhatap kabul ediyorlar' diyen Tatar sözlerine şöyle devam etti;

'Onlar da yolun yapılmasını istemiyor. Bu yolun neden yapıldığını, neyin ne olduğunu çok iyi öğrenildi. Önümüzdeki birkaç gün içinde sulh içinde çözülmesi temennimiz'