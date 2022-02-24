Ermenistan’la ikinci buluşma bugün Viyana’da

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Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Ermenistan Özel Temsilcisi Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki ikinci buluşmada, diplomatik temas dahil sınırın açılması ile ilişkilerin normalleşmesini hızlandıracak diğer konuların ele alınması bekleniyor.

Kılıç ile Rubinyan arasında ilk buluşma 14 Ocak’ta Moskova’da yapılmıştı. Havayolu ulaşımının yeniden faaliyete geçirilmesinde mutabık kalınmış ve karşılıklı seferler 2 Şubat’ta başlatılmıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Rubinyan’ın 11-13 Mart’taki Antalya Diplomasi Forumu’na da katılmaları bekleniyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın “Antalya’daki foruma katılabiliriz” açıklamasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Memnun oluruz” yanıtını vermişti.