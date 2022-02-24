Ermenistan’la ikinci buluşma bugün Viyana’da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumRusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Rusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı varRusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı var#Rusya
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Ukrayna lideri Zelenskiyden ilk açıklama Sıkıyönetim ilan edildiUkrayna lideri Zelenskiy'den ilk açıklama! Sıkıyönetim ilan edildi#Ukrayna
Bakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemezBakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemez#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Putin’in ulusuna seslenişini dinlerkenPutin’in ulusuna seslenişini dinlerken#Vladimir Putin
THYden açıklama Ukrayna uçuşları durdurulduTHY'den açıklama! Ukrayna uçuşları durduruldu#THY
Bakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyızBakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyız#Kültür Ve Turizm Bakanı
Fenerbahçe için olay iddia Mesut Özil ayrılırsa kimse şaşırmasınFenerbahçe için olay iddia! "Mesut Özil ayrılırsa kimse şaşırmasın"#Fenerbahçe
Şehir efsanesi değil hepsi de nadir hastalıkŞehir efsanesi değil hepsi de 'nadir' hastalık#Hastalık
Ukraynalı Bakan: Rusya saldırırsa yanıt vermeye hazırızUkraynalı Bakan: 'Rusya saldırırsa yanıt vermeye hazırız'#Ukrayna
Doku ailesinin gözaltına alındığı iddiasına Emniyetten yalanlamaDoku ailesinin gözaltına alındığı iddiasına Emniyet'ten yalanlama#Gülistan Doku
İşte Türkiye’deki 6 istilacıİşte Türkiye’deki 6 istilacı#İstilacı Türler
Eşini ve ailesini rehin alınca özel harekat devreye girdi... ZorbaEşini ve ailesini rehin alınca özel harekat devreye girdi... Zorba!#Şişli
HABERLERDünya Haberleri

Ermenistan’la ikinci buluşma bugün Viyana’da

#Serdar Kılıç#Ermenistan#Normalleşme
Ermenistan’la ikinci buluşma bugün Viyana’da

Dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna krizine çevrilmişken, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkileri normalleştirme sürecinin ikincisi bugün Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak.

Haberin Devamı

Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Ermenistan Özel Temsilcisi Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki ikinci buluşmada, diplomatik temas dahil sınırın açılması ile ilişkilerin normalleşmesini hızlandıracak diğer konuların ele alınması bekleniyor.

Kılıç ile Rubinyan arasında ilk buluşma 14 Ocak’ta Moskova’da yapılmıştı. Havayolu ulaşımının yeniden faaliyete geçirilmesinde mutabık kalınmış ve karşılıklı seferler 2 Şubat’ta başlatılmıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Rubinyan’ın 11-13 Mart’taki Antalya Diplomasi Forumu’na da katılmaları bekleniyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın “Antalya’daki foruma katılabiliriz” açıklamasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Memnun oluruz” yanıtını vermişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serdar Kılıç#Ermenistan#Normalleşme

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti