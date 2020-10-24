MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriErmenistan'ın Dışişleri Bakanı'na CNN 'de soğuk duş: Sizin politikanız bu mudur?
GeriDünya Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı'na CNN 'de soğuk duş: Sizin politikanız bu mudur?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 24.10.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı'na CNN 'de soğuk duş: Sizin politikanız bu mudur?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı'na CNN 'de soğuk duş: Sizin politikanız bu mudur?
Abone Olgoogle-news

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN'e verdiği röportajda zor anlar yaşadı. Gazeteci Christiane Amanpour’un BM Güvenlik Konseyi kararları ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ırkçı söylemlerini hatırlatması üzerine Mnatsakanyan söyleyecek bir şey bulamadı.

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN'e konuştu. Gazeteci Christiane Amanpour’un sorularını yanıtlayan Mnatsakanyan, zor anlar yaşadı. 

Ateşkesi defalarca ihlal eden Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı, görüşme sırasında ülkesinin saldırganlığını haklı çıkarmak için çabaladı. Ancak gazeteci Christiane Amanpour, Mnatsakanyan'a işgalci güçlerin Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi çağrısında bulunan 4 BM Güvenlik Konseyi kararını defalarca hatırlattı. 

Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak işgal altındaki Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve komşu topraklardan Ermeni kuvvetlerinin derhal geri çekilmesini ve Azerbaycan halkının evlerine dönme hakkını tanıyan BM Genel Kurulu'nun 2008 tarihli kararını hatırlattı.

Mnatsakanyan, sunucunun bu sözleri karşısında söyleyecek bir şey bulamadı.

"SİZİN POLİTİKANIZ BU MUDUR?"

Karabağ'ın bağımsız bir bölge olduğunu iddia eden Mnatsakanyan, Ermenistan'ın bunu savunduğu ifade etti. Gazeteci Amanpour, Mnatsakanyan'a Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın milliyetçi ve "Karabağ Ermenistan'dır" gibi kışkırtıcı açıklamalarını sorarak, 'Sayın Dışişleri Bakanı sizin politikanız bu mudur?' dedi.

Fransa TV kanalından Ermeni lobisine büyük darbe
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle