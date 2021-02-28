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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 28.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ermenistan’ı erken seçime zorlayacak hamle

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Ermenistan’ı erken seçime zorlayacak hamle
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın kendisine istifa etmesi için muhtıra veren Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden alma kararnamesini veto etti.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan’ı görevden alması için tanınan sürenin bitimine 10 saat kala muhalefetten yana tavır koydu. Görevden alma kararnamesini imzalamayan Sarkisyan, “Genelkurmayda kadro değişimini milli çıkarları göz önüne bulundurarak onaylamıyorum” notuyla Başbakan Paşinyan’a geri gönderdi. Böylece Ermenistan’da orduyla Başbakan arasında üç gün önce patlak veren muhtıra krizi ülkeyi Paşinyan’ın kaybedeceği kesin gözüyle bakılan erken seçime itmeye başladı.

YENİDEN GÖNDERECEK

Karara ilişkin açıklama yapan Paşinyan, kararın mevcut krizin çözümüne yardımcı olmadığını belirterek, “Genelkurmay Başkanı’nı görevden alma kararnamesini, imzalanması beklentisiyle yeniden Cumhurbaşkanı’na yönlendireceğim” dedi. Öte yandan Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalefetin protesto gösterileri devam etti. Başkent Erivan’da dün binlerce protestocu yine sokaklara dökülerek “Paşinyan git” sloganları attı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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