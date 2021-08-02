MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriErmenistan'dan yeni provokasyon!
GeriDünya Ermenistan'dan yeni provokasyon!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 02.08.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Ermenistan'dan yeni provokasyon!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ermenistan'dan yeni provokasyon!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 03.27 sularında ateş açıldığı bildirildi.

Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.

Ermenistan ordusu dün de aynı istikamette ateşkesi ihlal etmişti.

: İlginizi Çekebilir

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi