Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a dikkat çeken mesaj

#Ermenistan#Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 11:24

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı konuşmada, "Barış konusunda, Türkiye ve Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde siyasi irade ve karar mevcut. Bu geçici değil, kalıcı bir barıştır" dedi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen "Avrasya Ekonomik Kimliğinin Belirlenmesi" başlıklı panele katıldı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı, Güney Kafkasya ülkelerinin ekonomik kalkınması açısından bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına, Doğu-Batı ekseninde normalleşmenin güvence altına alınmasına ve ekonomik serbest iş birliğinin önemine değindi.

Vahagn Haçaturyan, barışçıl ve istikrarlı bir Güney Kafkasya’nın Avrupa ile Asya arasında önemli bir merkez haline gelerek çok katmanlı ekonomik kalkınma fırsatları oluşturabileceğini vurguladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile yürüttüğü barış sürecine de değinerek, "Geleceğe iyimser bakmak için nedenlerimiz var. Barış konusunda Türkiye ve Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde siyasi irade ve karar mevcut, ayrıca halklarımızı da bu sürece dahil etme niyetimiz var. Bu geçici değil, kalıcı bir barıştır" şeklinde konuştu.

