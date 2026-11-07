Ermenistan'dan Türkiye itirafı: 70 yıldır yanılgı içinde yaşamışız

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Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi gerektiğini belirterek ülkesinin yıllardır Rusya'ya bağımlı güvenlik anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

“Rusya'ya yakın olmalıyız, aksi halde Türkler bizi yiyecekler” düşüncesinin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Simonyan, Ermenistan'ın çocuklarına intikam yerine barış mirası bırakması gerektiğini ifade etti.

Üçüncü Dünya Ermeni Zirvesi kapsamında düzenlenen “Barış ve Güvenlik: Bölgesel Değişen Gerçekler” başlıklı panelde konuşan Simonyan, Türkiye'den gelecek olası bir saldırıya karşılık Ermenistan'ın askeri gücünü artırması yönündeki görüşe karşı çıktı.

Armen Press'te yer alan habere göre, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin sürekli savaş ihtimali üzerinden değerlendirilmesini eleştiren Simonyan, iki ülkeyle çatışmayı önleyecek bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savundu.

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“TÜRKLER SALDIRMAK İSTERSE GÜÇLENMEYE VAKİT BULAMAYIZ”

Ermenistan'ın güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini belirten Simonyan, asıl hedefin savaş ihtimalini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Simonyan, “Bence aramızda savaşmak için hiçbir neden olmamalı. Neden Türklerle savaşalım ki?” dedi.

Türkiye'nin saldırması durumunda Ermenistan'ın savunmasını güçlendirmek için zaman bulamayacağını belirten Simonyan, ülkesinde yıllardır sürdürülen güvenlik anlayışını eleştirdi.

Simonyan, “Eğer Türkler saldırmak isterse zaten güçlenmeye vakit bulamayız, hiçbir şey yapamayız. Bizi 70 yıl boyunca besledikleri 'Rusya'ya bağımlı olalım, yoksa Türk bizi yer' düşüncesinin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Simonyan, Türkiye sınırının Ermenistan'a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunduğunu ve Türkiye'nin NATO'nun en büyük ordularından birine sahip olduğunu hatırlattı. Ermenistan'ın güvenliğinin yalnızca Rus askeri varlığına dayandırılamayacağını savunan Simonyan, “Eğer isterlerse ne Rus üssü ne de başka bir şey bizi kurtarabilir.” dedi.

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Ermeni yetkili, ülkesinin temel güvenlik hedefini ise “Biz savaşa neden olmamalıyız. En önemli güvenlik garantimiz budur.” sözleriyle açıkladı.

“ÇOCUKLARIMIZA İNTİKAM DEĞİL, BARIŞ MİRASI BIRAKMALIYIZ”

Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir dönemin mümkün olduğunu savunan Simonyan, Fransa ile İngiltere arasındaki tarihsel süreci örnek gösterdi.

İki ülkenin uzun yıllar savaştıktan sonra müttefik haline geldiğini hatırlatan Simonyan, Ermenistan'ın da benzer bir dönüşüm için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Simonyan, “Fransızlar ve İngilizler yüz yıl boyunca birbirleriyle savaştılar. Şimdi ise müttefikler. Ben bizim de çocuklarımıza intikam değil barış mirası bırakmamızı istiyorum.” diye konuştu.

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Ermenistan'ın geçmiş politikalarını da eleştiren Simonyan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ülkesinin nüfusunun artmadığını, Azerbaycan'ın nüfusunun ise yaklaşık 10 milyona ulaştığını söyledi.

Bu durumun sorumluluğunu ülkenin mevcut zihniyetine bağlayan Simonyan, “Peki kim suçlu? En azından ben değilim, çünkü şimdi bunu düzeltmeye çalışıyorum. Suçlu olan bizim zihniyetimizdir.” ifadelerini kullandı.