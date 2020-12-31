Ermenistan’dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak
Ermenistan hükümeti, Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklama kararı aldı.
Ermenistan hükümeti, Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından Türk ürünlerinin ülkeye girişinin 6 ay yasaklanmasına karar verdi.
Erivan hükümetinden yapılan açıklamada, “Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye’nin Karabağ’da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır” denildi.
Öte yandan, Karabağ’da eylül sonunda başlayan şiddetli çatışmalar boyunca Türkiye Azerbaycan’a tam destek sağlamıştı.
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