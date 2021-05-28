Ermenistan’dan sınırda yeni provokasyon

Ermenistan, Karabağ savaşının ardından sınır çizgisi netlik kazanmayan Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesinde provokasyonlarını sürdürüyor.

Önceki gece bölgede Azerbaycan sınırından içeri giren Ermeni askerler yola mayın döşemeye çalışırken yakalandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan topraklarından 500 metre kadar içeriye giren bir grup Ermeni askeri, Yukarı Ayrım Köyü yakınındaki yola mayın döşemeye çalıştı. Azerbaycan devriye ekipleri tarafından fark edilen 6 Ermeni askeri sınır ihlali suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan askerlerinin Ermenistan topraklarının 800 metre içine girerek sınır ihlalinde bulunduğunu ve bölgede “istihkam faaliyeti yürüten” Ermeni askerlerinin yasa dışı şekilde tutuklandığını öne sürdü.

Azerbaycan’ın galip çıktığı Karabağ savaşının ardından 2020 Kasım’da göreve gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan istifa etti. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ayvazyan’ın istifa mektubunu sunduğu ifade edilirken istifa gerekçesi açıklanmadı.

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