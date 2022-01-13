Ermenistan’dan sınırda askeri provokasyon

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Erivan’ın son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarla Kafkaslar bölgesine Kazakistan misali müşterek kolektif güç davet edilmesini hedeflediği siyasi gözlemciler tarafından dile getirilmeye başlandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Ermenistan tarafı, 11 Ocak’tan itibaren sınır bölgesinde Azerbaycan topraklarındaki 10 köyü keskin nişancı ve roketatar ateşine tuttu. Azerbaycan tarafından can kaybı olmadığı belirtildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, ise sınırdaki yeni gerilimin Azerbaycan tarafından kaynaklandığını ileri sürerek, 3 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ermenistan, İkinci Karabağ Savaşı’nın patlak verdiği 27 Eylül 2020 tarihinden itibaren sürekli Azerbaycan ve Türkiye’yi saldırgan ilan ederek, KGAÖ kuvvetlerinin bölgeye müdahale etmesi gerektiği taleplerini dile getiriyordu.