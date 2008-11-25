Ermenistan'dan 'sınır' açıklaması

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, sınırların açılmasının, Türkiye'nin de çıkarlarına uygun olduğunu ve bunun "Türkiye'nin Ermenistan'a bir hediye verdiği anlamına gelmediğini" ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Edvard Nalbantyan'ın Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) toplantısına katılmak üzere dün İstanbul'a gittiği, ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda da üstlenilen KEİ Sekreterliği süresince izlenecek politikaların yanı sıra bu konuya işaret ettiği kaydedildi.



Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile Nalbantyan'ın 2 saati aşkın süreyle görüştüğü de belirtilen açıklamada, iki bakanın "ikili ilişkilerin normalleştirilmesi, İşbirliği ve Güvenlik Platformu girişimi hakkında görüş alışverişinde bulunduğu" ifade edildi.



Açıklamada, Babacan ve Nalbantyan'ın görüşmeyi yararlı ve verimli olarak değerlendirdikleri, ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda karşılıklı çabaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardıkları da belirtildi.

