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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.08.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Ermenistan'dan itiraf gibi açıklama: Rusya'dan silah alıyoruz!

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Ermenistan'dan itiraf gibi açıklama: Rusya'dan silah alıyoruz!

Azerbaycan karşısında aldığı tarihi hezimet sonrası bir türlü toparlanamayan ve iç karışıklıkların etkisi altına giren Ermenistan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Ermeniler ordularını yeniden ayağa kaldırmak için Rusya'dan Kasım 2020'den beri silah aldıklarını ifade etti.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan ordusunu tümüyle yenilemek istediklerini belirterek, "Kasım 2020'den bu yana cephaneliğimizin modernizasyonu ve yenilenmesi için Rusya'dan silahlar aldık." dedi.

Grigoryan, Ermenistan Kamu Televizyonu adlı kanala verdiği röportajda, Rusya'nın ülkeye gerçekleştirdiği silah sevkiyatlarına dair açıklamalarda bulundu.

Ermenistan hükümetinin, ordusunun "yenilenmesine" dair süreci en kısa sürede tamamlamayı hedeflediğini belirten Grigoryan, "Ermenistan hükümeti, ordusunu tümüyle yenilemek istiyor. Kasım 2020'den bu yana cephaneliğimizin modernizasyonu ve yenilenmesi için Rusya'dan silahlar aldık. Bu kalıcı bir süreç oldu." ifadelerini kullandı.

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Ermenistandan itiraf gibi açıklama: Rusyadan silah alıyoruz

"YURT DIŞINA SİLAH SEVKİYATI, RUSYA'NIN EGEMENLİK HAKKIDIR"

Ermenistan hükümetince 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, ülke ordusunun modernleştirilmesi ve yenilenmesine dair süreçte Rusya ile iş birliği yapılacağı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Yurt dışına silah sevkiyatı, Rusya'nın egemenlik hakkıdır. Rus tarafı, bölgede bir güç dengesini koruma ihtiyacını dikkate alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistandan itiraf gibi açıklama: Rusyadan silah alıyoruz

Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak için 27 Eylül 2020'de operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, 10 Kasım 2020'de sona eren savaşta hem topraklarını işgalden kurtarmış hem de Ermenistan ordusuna büyük darbe vurmuştu.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) araştırmasına göre, Ermenistan, savaşta 4,8 milyar dolar değerinde silah kaybetti.

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