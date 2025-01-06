Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine saldırı

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Laçın'daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 22.00-22.10 arasında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin Gorus ilinin Dığ ve Hanazak yerleşkesindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusuna ait Laçın ilinin Zabuh ve Cağazur yerleşkesindeki mevzilerine aralıklarla ateş açtığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, Ermeni silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin son günlerde Azerbaycan mevzilerine birkaç kez ateş açtığı ve tüm bu ihlallerin kayda geçirildiği bildirildi.