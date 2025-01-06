×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Azerbaycan#Ermenistan#Ateş
Ermenistandan Azerbaycan mevzilerine saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 12:18

Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Laçın'daki mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün yerel saatle 22.00-22.10 arasında açılan ateşin ilk olmadığını belirtti. Bakanlık, Ermeni silahlı kuvvetlerinin açtığı ateşlerin kayda geçirildiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Laçın'daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 22.00-22.10 arasında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin Gorus ilinin Dığ ve Hanazak yerleşkesindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusuna ait Laçın ilinin Zabuh ve Cağazur yerleşkesindeki mevzilerine aralıklarla ateş açtığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, Ermeni silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin son günlerde Azerbaycan mevzilerine birkaç kez ateş açtığı ve tüm bu ihlallerin kayda geçirildiği bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Azerbaycan#Ermenistan#Ateş

BAKMADAN GEÇME!