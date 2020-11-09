Ermenistan'dan ateşlenen füze Rus helikopterini düşürdü!
Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan’da bir Rus askeri helikopterinin roketatar ile düşürüldüğünü bildirdi. Azerbaycan helikopterin yanlışlıkla düşürüldüğünü duyurdu. Bakü yönetimi, "Üzüntülüyüz. Gerekli tazminatı ödemeye hazırız" mesajı verdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Moskova saati ile 17.30 civarında 102. Rus askeri üssüne ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi Rus askeri helikopterinin Ermenistan'ın Yeraskh yerleşim birimi yakınında, Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırına yakın bölgede roketatar atışına maruz kaldığı belirtildi.
Roketin isabet etmesi sonucunda helikopterin kontrolünü kaybederek Ermenistan sınırları içerisinde dağlık bir alana düştüğü kaydedilen açıklamada, mürettebattan iki kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin de ağır yaralı olarak üsse tahliye edildiği ifade edildi.
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Ayrıca, 102. Rus askeri üssü komutanlığının, helikoptere ateş edenlerin kimliğini tespit etmek için soruşturma yürüttüğü duyuruldu.
Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, helikopterin yanlışlıkla düşürüldüğü belirtildi. Azerbaycan açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Gerekli tazminatı hayatını kaybedenlerin ailelerine ödemeye hazırız."
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