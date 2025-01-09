Ermenistan'dan AB sürecine onay

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Ermenistan, AB üyeliği için ilk adımı attı. Ermenistan Bakanlar Kurulu, AB üyelik sürecinin başlatılmasını öngören karar taslağını onayladı.

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, tasarıya yönelik "olumlu bir duruş" sergilediklerini ifade etti. Mirzoyan, bunun Ermenistan ile AB arasında son yıllarda siyasi, ekonomi ve güvenlik alanlarını içeren yoğun ve kapsamlı iş birliğinin yansıması olduğunu belirtti.

Mirzoyan, "Ermenistan ile AB arasında oldukça yoğun ve dinamik ilişkiler bulunmakta olup bu ilişkiler oldukça çeşitli ve farklı sektörleri içermektedir. AB, çeşitli vesilelerle Ermenistan'ın demokrasisine belirgin şekilde siyasi desteğini gösterdi" dedi.

Mirzoyan ayrıca AB'nin Ermenistan'da sivil gözlem misyonu konuşlandırmasının yanı sıra ülkenin ekonomisini güçlendirmeye verdiği desteğin altını çizdi.

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"NİHAİ KARAR REFERANDUMLA ALINABİLİR"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise AB üyeliğiyle ilgili toplumsal beklentilere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Paşinyan, "Karar taslağının kabul edilmesi, Ermenistan'ın AB'ye katılması anlamına gelmiyor. Bu karar, Anayasa'da öngörüldüğü gibi ancak bir referandum yoluyla alınabilir" ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca, AB ile karşılıklı vizyonları yansıtan bir yol haritası geliştirilmesine yönelik görüşmelerin başlatılması gerektiğini belirterek, "Yol haritası müzakereleri başlamadan önce Ermenistan'ın atabileceği acil bir adım yok" dedi.