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Ermenistan'dan AB sürecine onay

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#Ermenistan#Ab#Katılım
Ermenistandan AB sürecine onay
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 17:02

Ermenistan Bakanlar Kurulu, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin başlatılmasını içeren karar taslağını onayladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, referanduma işaret etti.

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Ermenistan, AB üyeliği için ilk adımı attı. Ermenistan Bakanlar Kurulu, AB üyelik sürecinin başlatılmasını öngören karar taslağını onayladı.

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, tasarıya yönelik "olumlu bir duruş" sergilediklerini ifade etti. Mirzoyan, bunun Ermenistan ile AB arasında son yıllarda siyasi, ekonomi ve güvenlik alanlarını içeren yoğun ve kapsamlı iş birliğinin yansıması olduğunu belirtti.

Mirzoyan, "Ermenistan ile AB arasında oldukça yoğun ve dinamik ilişkiler bulunmakta olup bu ilişkiler oldukça çeşitli ve farklı sektörleri içermektedir. AB, çeşitli vesilelerle Ermenistan'ın demokrasisine belirgin şekilde siyasi desteğini gösterdi" dedi.

Mirzoyan ayrıca AB'nin Ermenistan'da sivil gözlem misyonu konuşlandırmasının yanı sıra ülkenin ekonomisini güçlendirmeye verdiği desteğin altını çizdi.

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"NİHAİ KARAR REFERANDUMLA ALINABİLİR"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise AB üyeliğiyle ilgili toplumsal beklentilere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Paşinyan, "Karar taslağının kabul edilmesi, Ermenistan'ın AB'ye katılması anlamına gelmiyor. Bu karar, Anayasa'da öngörüldüğü gibi ancak bir referandum yoluyla alınabilir" ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca, AB ile karşılıklı vizyonları yansıtan bir yol haritası geliştirilmesine yönelik görüşmelerin başlatılması gerektiğini belirterek, "Yol haritası müzakereleri başlamadan önce Ermenistan'ın atabileceği acil bir adım yok" dedi.

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#Ermenistan#Ab#Katılım

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