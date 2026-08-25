Ermenistan'dan 5 yıllık program: Ankara ve Bakü adımı onaylandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ermenistan Parlamentosu, haziran ayında yapılan seçimlerden galip çıkan Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin "Gerçek Ermenistan" konseptine dayandırdığı 2026-2031 programını kabul etti.

Program, 63 milletvekilinin lehte, 24 milletvekilinin ise aleyhte oy kullanmasıyla Meclis'ten geçti.

PROGRAMDA AZERBAYCAN VE TÜRKİYE VURGUSU

Hükümetin yeni programında Azerbaycan ile tesis edilen barışın kalıcı hale getirilmesi ve daha ileri düzeyde kurumsallaştırılması hedefi öne çıktı.

Programda ayrıca Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulması ve bölge ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik adımlar atılması öngörüldü.

ERİVAN'DAN "DENGELİ DIŞ POLİTİKA" MESAJI

Ermenistan'ın programda "dengeli ve dengeleyici dış politika" çizgisini sürdüreceği belirtildi.

Haberin Devamı

Bu kapsamda Avrupa Birliği ve ABD ile stratejik ortaklıkların derinleştirilmesi hedeflenirken, Rusya ile ilişkilerin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi planlandı.

Programda İran, Çin ve Hindistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi de hedefler arasında yer aldı. Erivan yönetimi ayrıca bölgesel barış ve güvenliğin korunmasına yönelik politikaların sürdürülmesi mesajını verdi.