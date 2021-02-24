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HaberlerDünya HaberleriErmenistan'da siyasiler, Rus yapımı İskender füzelerinin kullanıma uygun olup olmadığını tartışıyor
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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Ermenistan'da siyasiler, Rus yapımı İskender füzelerinin kullanıma uygun olup olmadığını tartışıyor

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Ermenistan'da siyasiler, Rus yapımı İskender füzelerinin kullanıma uygun olup olmadığını tartışıyor
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Ermenistan'da, Rus yapımı "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemlerinin kullanıma ne kadar uygun olup olmadığı tartışması gündeme geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1in.am haber portalına verdiği röportajda, Rusya'nın ürettiği "İskender" füze sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Dağlık Karabağ savaşında İskender'in kullanılması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Paşinyan, söz konu füzelerin kullanım için uygun olmadığını belirtti.

Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığına işaret eden Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı. Sarkisyan'ın 'neden İskender patlamıyor veya füzenin yüzde 10'u sadece patlıyor' sorusunu sorması lazım." ifadelerini kullandı.

Ermenistan, "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemlerini 2016'da Rusya'dan satın almıştı.

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