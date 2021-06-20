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Dünya
AA-Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 20.06.2021 - 19:29 | Son Güncelleme:

Ermenistan'da sandıklar kapandı

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Ermenistan'da sandıklar kapandı

Ermenistan’da yapılan erken parlamento seçimlerinde sandıklar kapandı. Kesin olmayan ilk sonuçların 21.00'de açıklanması bekleniyor.

Ermenistan Merkez Seçim Komitesinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemine saat 17.00 itibarıyla yüzde 38,17 katılım sağlandı. Ülkede 20'nin üzerinde parti ve ittifakın katıldığı seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 20.00’de sona erdi. Kesin olmayan ilk sonuçların 21.00'de açıklanması bekleniyor.

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