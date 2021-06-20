Ermenistan’da sandık başı

Ermenistan, Azerbaycan’a karşı İkinci Karabağ Savaşı’ndaki yenilgisinin ardından, erken seçimle bugün sandık başına gidiyor. 2020 yılında 44 gün süren savaşta, Ermenistan, içine düştüğü siyasi, ekonomik ve sosyal krize çözüm bulmaya çalışacak. Mağlubiyetten 8 ay sonra gidilen parlamento seçimlerine, 26 siyasi parti ve irili ufaklı ittifaklar katılıyor. Ülkede yaklaşık 2.5 milyon seçmen bulunuyor.



ARADAKİ FARK ÇOK AZ

Seçimde yarışın, Batı yanlısı mevcut başbakan Nikol Paşinyan ile Rusya yanlısı eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan arasında geçmesi bekleniyor. Paşinyan yarışa, lideri olduğu ‘Sivil Sözleşme’ partisi ile katılırken, Koçaryan da ‘Ayastan’ (Ermenistan) ittifakı ile yer alıyor. Son kamuoyu araştırmalarına göre, devletin imkânlarını kullanan Paşinyan’ın oy oranı yüzde 22 olarak görülürken, Koçaryan’a destek yüzde 20 dolaylarında.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BAŞLIK

Ermenistan seçimlerinde adaylar, Türkiye ile ilişkileri seçim propagandasına dönüştürmüş durumda. Son Karabağ Savaşı’nın Türkiye yüzünden kaybedildiğini savunan bazı seçmenler, ‘Türkiye düşmanlığı’nı oy tercihlerine yansıtıyor. Rakipleri Paşinyan’ı ‘Türkiye yanlısı’ olmakla suçlarken, Paşinyan da rakiplerini ‘Türkiye fobisi’ ile eleştiriyor.

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