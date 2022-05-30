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Ermenistan’da protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı: 100’den fazla gözaltı

#Nikol Paşinyan#Ermenistan#Protesto

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı gösterilerde hükümet binasına girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

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Ermenistan'ın Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik tepkiler dinmiyor. Dağlık Karabağ'da yeni bir statünün belirlenmesi ve Azerbaycan ile yeniden ilişkilerin başlatılmasına karşı çıkan muhalifler, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana "Sivil Direniş" adı altında gösterilerine devam ediyor. Başkent Erivan'daki Fransız Meydanı'na kurdukları protesto çadırları önünde toplanan yüzlerce gösterici, sloganlarla istifaya davet ettikleri Paşinyan'a küfür ve hakaretler yağdırdı. Hükümet binasına girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polisin sert müdahalesi sonrası 100'den fazla gösterici gözaltına alındı. Binaya giremeyen protestocular daha sonra Fransız Meydanı'ndaki protesto çadırlarına geri dönerken, çok sayıda göstericinin polis müdahalesinde yaralandığı açıklandı.

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#Nikol Paşinyan#Ermenistan#Protesto

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