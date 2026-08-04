Ermenistan'da Paşinyan'ın yeni kabinesine onay

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Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Başbakan Nikol Paşinyan tarafından oluşturulan yeni kabineyi onayladı.

Armenpress'in haberine göre Haçaturyan, seçimlerden zaferle ayrılan Paşinyan'ın yeni hükümet kadrosuna onay verdi.

Yeni kabinede büyük çaplı bir değişiklik yaşanmazken, görevine devam etmeyeceğini açıklayan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Mkhitar Hayrapetyan'ın yerine Davit Tadevosyan atandı.

KRİTİK BAKANLIKLARDA DEĞİŞİKLİK OLMADI

Ermenistan'ın yeni hükümetinde önemli bakanlar görevlerini sürdürdü.

Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Savunma Bakanı Suren Papikyan, İçişleri Bakanı Arpine Sargsyan, Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan ve Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan kabinedeki yerlerini korudu.

Öte yandan Ermenistan Parlamentosu Başkanlığı görevine, daha önce Meclis Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Özel Temsilciliği görevlerini yürüten Ruben Rubinyan seçildi.

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PAŞİNYAN SEÇİMLERDE İKTİDARINI KORUDU

Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen genel seçimlere, toplam seçmen sayısının yüzde 58,9'una karşılık gelen 1 milyon 476 bin 769 kişi katıldı.

Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 49,74'ünü alarak parlamentoda çoğunluğu elde etti ve bir dönem daha hükümeti kurma hakkı kazandı.

Seçimde parlamentoya girmeyi başaran diğer partiler ise iş insanı Samvel Karapetyan'ın liderliğindeki Güçlü Ermenistan oluşumu ve eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı oldu.

Güçlü Ermenistan oyların yüzde 23,27'sini alırken, Ermenistan İttifakı yüzde 9,9 oranında destek gördü.