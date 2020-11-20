Ermenistan’da öğrencilere kışlada savaş eğitimi

Ermenistan’daki ortaokullarda temel askeri eğitim derslerinin arttırılması ve 15 yaşlarındaki öğrencilerin sadece sınıflarda değil, askeri birliklerde de savaş tekniği pratiği yapması gündeme getirildi. Ermenistan halkının gencinden yaşlısına savaş tekniklerini çok daha iyi öğrenmesi gerektiğini dün “Sputnik Armenia” haber ajansına anlatan askeri eğitimci uzman Artur Egizaryan şöyle konuştu: “Yaşanan son gelişmeler karşısında okullarda temel askeri eğitim konusuna çok ciddi eğilmemiz lazım. Gençlerimize sadece sınıflarda teori dersler verilmemeli.

‘SİLAH TUTMAYI ÖĞRENMELİLER’

Öğrenciler askeri birliklere giderek askerlik mesleğini yerinde görmeli ve öğrenmeli. Bizim bölgemizde her gencin günü geldiğinde silah tutmasını ve onu kullanmasını bilmesi hayati önem taşıyor. Hatta Ermenistan’daki tüm okullar askeri birliklerden birine bağlanmalı. Askeri birliklerin yapısını yerinde görmeli ve yaşamalı. Ancak bu şekilde savunmamızı pekiştirebiliriz.”