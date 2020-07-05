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HaberlerDünya HaberleriErmenistan’da koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti, 24 saatte 706 yeni vaka bildirildi
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DHA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

Ermenistan’da koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti, 24 saatte 706 yeni vaka bildirildi

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Ermenistan’da koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti, 24 saatte 706 yeni vaka bildirildi
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Koronavirüs (Covid-19) salgının hız kazandığı Güneybatı Asya ülkelerinden Ermenistan’da son 24 saatte 706 yeni vaka açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 484’e yükselirken ülkede toplam vaka sayısı 28 bin 606 oldu.

Ermenistan’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 484 kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı günlük olarak yükselişe geçti. Son 24 saatte 706 kişinin daha koronavirüs olduğu ülkede toplam vaka sayısı 28 bin 606’ya ulaştı. Koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 16 bin 140 olduğu raporlandı.

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